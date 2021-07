FC Porto conquista uma vitória clara frente ao Lille

O médio Bruno Costa, contratado esta época para reforçar os "dragões", marcou o primeiro golo da partida para a equipa orientada por Sérgio Conceição frente ao campeão francês, aos 53 minutos, com o brasileiro Fernando Andrade a ampliar a vantagem, aos 77.





O FC Porto somou, assim, a sua sexta vitória em seis jogos disputados na pré-época. Os "dragões" estão a preparar o arranque da nova época, com o primeiro jogo oficial agendado para 8 de agosto, na receção ao Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga.





Sérgio Conceição: "Estamos a trabalhar para conquistar o que é nosso"



No final do encontro o treinador Sérgio Conceição frisou que o FC Porto está a “trabalhar com afinco e vontade de conquistar” o que pertence aos "dragões", mas frisa que “há muito mais pela frente”, com vista à época futebolista 2021/22.



"Há muito mais trabalho pela frente. Estamos a trabalhar diariamente para chegarmos ao início do campeonato e estarmos preparados para um início diferente do que tivemos no ano passado. As primeiras seis jornadas foram fatais para nós e depois não perdemos mais. As primeiras dez jornadas são extremamente importantes e estamos a trabalhar com afinco e vontade de conquistar o que é nosso", apontou Sérgio Conceição, citado no sítio oficial do clube na Internet.



O técnico português salienta que o “trabalho é diário” e admite que o facto da maioria dos atletas já o conhecer, facilita o trabalho.



A nível individual, Bruno Costa, autor do primeiro golo dos "dragões" no jogo, mereceu palavras elogiosas, após regressar ao FC Porto.



"Gosto do Bruno Costa. Há sempre um período de transição entre a formação e o futebol profissional. Lembro-me que recebi alguns insultos quando o Bruno Costa saiu e foi para o Portimonense. Mas hoje o Bruno merece palmas, tocou o nível mais baixo e percebeu o que é preciso para ser um jogador do mais alto nível. Queremos o melhor para o clube com consciência tranquila nas opções que tomo", concluiu.



No dia 28, os "dragões" defrontam a AS Roma (Itália), treinada pelo português José Mourinho, seguindo-se o Lyon (França), três dias depois.