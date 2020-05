FC Porto continua o trabalho reforçado por três futebolistas da equipa B

Ao guarda-redes Francisco Meixedo, que já na segunda-feira tinha estado às ordens de Sérgio Conceição, juntaram-se Fábio Vieira e João Mário, em sessão dividida em três grupos.

Para quarta-feira está agendado novo apronto, às 9:15, nos mesmos moldes em que os `dragões` têm vindo a trabalhar.

Com 10 jornadas para cumprir, o FC Porto lidera o campeonato com 60 pontos, mais um do que o Benfica.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19 em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.