FC Porto derrota Vitória de Guimarães em teste de pré-época

O FC Porto, campeão em título da I Liga portuguesa de futebol, derrotou sábado o Vitória de Guimarães, do mesmo escalão, por 2-1, em desafio de pré-temporada realizado no centro de treinos do Olival, no concelho de Vila Nova de Gaia.