FC Porto derrotado pelo Bilbao Basket na Taça da Europa

Os "dragões" até entraram bem no encontro e chegaram ao final do primeiro período a vencer por 23-17, vantagem que aumentaram para 43-33 ao intervalo.O recomeço do encontro foi negativo para o FC Porto, que permitiu a reviravolta aos espanhóis, que terminaram o terceiro parcial já a vencer por 60-55.Os azuis e brancos ainda reduziram no último período (17-15), mas perderam por três pontos (75-72).Charlon Kloof foi o melhor dos "dragões", com 22 pontos e cinco assistências, com Anthony Barber e Cleveland Melvin a conseguirem 13 pontos.Nos espanhóis, Adam Smith foi o jogador em maior destaque, com 18 pontos, com Sacha Killeya-Jones a conseguir um "duplo-duplo' (14 pontos e 10 assistências).O Bilbao Basket tem quatro pontos, mais um do que o FC Porto e três do que o Gottingen e do que o Balkan Botevgard, que se defrontam esta quarta-feira.