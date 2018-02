FC Porto deve tentar evitar ser goleado em Liverpool

O antigo futebolista dos “dragões”, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, começou por fazer o filme do jogo: “O FC Porto entrou bem, Otávio e Soares desperdiçaram duas oportunidades e o Liverpool marcou um golo de ressalto. Depois o jogo resumiu-se às tentativas do FC Porto de chegar ao golo e eles a irem lá à frente e a marcarem”.



O antigo médio ala reconheceu que o Liverpool é uma equipa perigosa e letal e sobre o futuro da equipa azul e branca na liga milionária considerou: “A reviravolta é quase impossível, resta ter cautelas para não sofrer outra goleada”.



Sobre as consequências que esta derrota poderá ter no comportamento futuro da formação portista Jaime Magalhães considerou: “Tem sempre consequências. É uma derrota pesada. Resta pensar no jogo do fim de semana”.