FC Porto e Bayer Leverkusen são equipas de "champions", diz Diogo Leite

"As duas equipas são de 'champions', por isso sabemos que vai ser difícil, mas vamos encarar da forma de sempre, fazer tudo para sairmos daqui com uma vitoria", prometeu.



Na antevisão ao encontro da primeira mão, na quinta-feira na Alemanha, o defesa-central escusou-se a destacar jogadores no adversário, recordando que o Bayer tem muitas opções e que o FC Porto "trabalhou bem e está preparado para o seu caudal ofensivo, o ponto forte deles".



"Todos estamos preparados para jogar e dar o nosso melhor, eu e os meus companheiros estamos focados. Tenho a certeza que todos vão dar o seu melhor e isso é que é o mais importante, focar no grupo", frisou.



Diogo Leite recordou que os 'dragões' são um clube que "pensa sempre em grande", pelo que admite o "objetivo de chegar à final".



"Para isso, é pensar primeiro jogo a jogo e é assim que vamos indo. Certamente que vai correr tudo bem", rematou.



O jogo entre o Bayer Leverkusen e o FC Porto está agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), naquela cidade alemã, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.