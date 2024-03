FC Porto eliminado da Taça da Europa de basquetebol

Com uma vantagem de 10 pontos a partir do primeiro encontro, em Portugal, os "dragões" cedo se viram em desvantagem perante uma equipa muito superior, que rapidamente construiu uma vantagem na ordem dos dois dígitos e não mais largou.



Tyler Cavanaugh (16 pontos), Tony Taylor (15) e Jerry Boutsiele (15) lideraram uma ofensiva turca sem rival, com Boutsiele em destaque nos ressaltos (nove).



Do lado dos azuis e brancos, os 11 pontos de Aaron Harrison e os 10 de Philip Fayne não disfarçaram a exibição desinspirada, que ao intervalo já seguia desnivelada (53-28).