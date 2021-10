FC Porto empata com Barcelona na "Champions" de andebol

Fortemente apoiados pelos seus adeptos, os campeões nacionais começaram bem, conseguiram um parcial de 3-0 e mantiveram-se na frente do marcador durante o primeiro quarto de hora, devido a uma grande eficácia rematadora e ao desempenho do guarda-redes dinamarquês Frandsen.



O Barcelona, atual campeão europeu, sentiu muitas dificuldades ante a agressividade defensiva do FC Porto, cometeu vários erros e optou quase sempre por ataques rápidos, uma das poucas soluções ofensivas que lhe permitiram visar com mais êxito a bem guardada baliza portista.



Aos 16 minutos, o FC Porto ficou reduzido a seis jogadores, porque Sliskovic foi suspenso por dois minutos, e o Barcelona marcou dois golos e colocou-se pela primeira vez em vantagem (7-8), o que durou pouco tempo.



A primeira pausa chegou com o resultado empatado a oito golos, reflexo do equilíbrio que se verificava na partida depois do ascendente inicial do FC Porto e da forte reação do Barcelona.



Sliskovic foi um problema para a defesa da equipa catalã e isso traduziu-se em seis golos marcados só na primeira parte pelo lateral-esquerdo croata, que fez uma grande exibição.



Frandsen também esteve em foco e transmitiu muita segurança na baliza, o que permitiu, também, ao FC Porto voltar a distanciar-se no marcador e sair para o intervalo a vencer por três golos (17-14).



Os "dragões", sempre seguros e sem cometer erros, iniciaram o segundo tempo de forma auspiciosa, pois conseguiram um parcial de quatro golos sem resposta e uma vantagem de sete golos.



O Barcelona reagiu, mas deparou com um adversário coeso a defender, eficaz nas suas ações ofensivas e confiante e por isso o marcador registava 23-17 aos 40 minutos.



A partir daí, contudo, o jogo começou a mudar. O Barcelona encurtou distâncias, o FC Porto sofreu uma ligeira quebra de rendimento e a incerteza cresceu.



O Barcelona trocou o guarda-redes Perez Vargas por Leonel Maciel, o FC Porto ficou com apenas um golo de avanço quando restavam pouco mais de 10 minutos para o fim (26-25), Mitrevski impediu o empate logo a seguir e depois António Areia transformou um livre de sete metros (27-25).



O Barcelona acelerou, sucederam-se as igualdades no marcador e Rui Silva, Pedro Cruz e Iturriza marcaram e seguraram o FC Porto, mas Slioskovic foi excluído quando já só restavam menos de dois minutos para o jogo acabar e o Barcelona levou para casa um empate sofrido a 33 golos.