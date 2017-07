FC Porto empata com o Chivas a dois golos

Mário Aleixo - RTP 20 Jul, 2017, 07:41 / atualizado em 20 Jul, 2017, 07:41 | FC Porto

Os autores dos golos no tempo regulamentar foram Aboubakar, aos 2 minutos, e Otávio, aos 39. Pelos mexicanos marcou Jose Macias, aos 57, e Fierro, aos 85.



A equipa portista termina assim a etapa mexicana da pré-temporada, depois da derrota após grandes penalidades (3-2) frente ao Cruz Azul e o empate (2-2) com o Chivas.



Depois da derrota com o Cruz Azul, o FC Porto apresentou-se mais eficaz e organizado neste segundo jogo mas sem conseguir alcançar a vitória.



O encontro começou praticamente com o golo do camaronês Aboubakar, regressado do empréstimo ao Besiktas. O avançado aproveitou um mau alívio da defesa mexicana e rematou cruzado para inaugurar o marcador.



Numa primeira parte dominada inteiramente pelo FC Porto, Sérgio Conceição fez três substituições antes ainda de Otávio marcar de cabeça, após cruzamento de Herrera, fazendo o 2-0 para os "dragões".



Antes, Aboubakar, o melhor entre os portistas na primeira parte, rematou à barra, após cruzamento de Ricardo Pereira.



Na segunda parte, a exibição do FC Porto perdeu qualidade, sendo sinal disso o golo do Chivas, ao minuto 57, num lance em que os portistas foram surpreendidos pela rapidez da cobrança de um livre indireto.



Aos 81 minutos, destaque para a estreia do reforço azul e branco, o guardião Vaná.



A cinco minutos do final, o Chivas igualou a partida, fechando assim o resultado com um empate por 2-2.



Os "dragões" chegam ao Porto às 16h30 desta quinta-feira.