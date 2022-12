FC Porto estreia-se a pontuar na "Champions" de andebol

Os campeões nacionais foram para o intervalo a perder (12-16), entraram forte na segunda parte, alcançaram um parcial de 8-1, saltando assim para a frente do marcador (20-17) e depois foi a vez da equipa alemã reagir e, por fim, empatar.





Depois do FC Porto fazer 29-28, os alemães igualaram e a seguir recuperaram mesmo a liderança do marcador com um golo de Magnus Jensen, logo após Portner defender um remate de Mikkelsen.



As coisas complicaram-se para a equipa portista, porque os alemães aumentaram para 29-31, mas Rui Silva reduziu, o FC Porto logrou neutralizar a resposta alemã e Iturriza, a passe de Pedro Valdés, empatou (31-31).



A 32 segundos do fim, o FC Porto estava no ataque, mas deitou tudo a perder devido a um passe falhado. O Magdeburgo ficou então com a bola e com sete segundos para atacar e tentar marcar e ganhar um jogo que na ponta final se tornou frenético.



Os alemães conseguiram introduzir a bola na baliza portista, mas o golo seria anulado devido a uma infração que os ‘dragões’ identificaram rapidamente e os árbitros reconheceram, para desespero de jogadores e técnicos da turma germânica.





O FC Porto mantém-se no oitavo e último posto do Grupo A, com um ponto, e o Magdeburgo continua no terceiro lugar, com 10 pontos, menos quatro do que o líder, o Paris Saint-Germain, equipa que no dia 7 deste mês visita os "dragões".