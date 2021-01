FC Porto falha pleno nacional com 14.ª `página em branco` na Taça da Liga

Com um desaire por 2-1 face ao Sporting, na primeira meia-final da prova, em Leiria, num embate resolvido por um ‘bis’ sobre o fim de Jovane Cabral, os ‘dragões’ já sabem que ainda não será desta que vão inscrever o seu nome na lista dos vencedores.



Em 14 presenças na mais jovem prova do calendário luso, os ‘dragões’ somam quatro finais perdidas, seis quedas nas ‘meias’, três na terceira fase e uma na terceira eliminatória, face ao Fátima, de Rui Vitória, na edição inaugural.



O Sporting, que hoje fez cair o FC Porto pela quarta vez, é o maior dos ‘carrascos’ dos ‘dragões’, seguido do Benfica, com três, do Sporting de Braga, com duas, em outras tantas finais, e do Marítimo e do Fátima, ambos com uma.



Face à eliminação nas meias-finais da edição 2020/21, apesar de ter marcado primeiro, por Marega, já aos 79 minutos, o FC Porto já não pode ficar como detentor dos quatro troféus nacionais.



Os comandados de Sérgio Conceição venceram as edições 2019/20 da I Liga e da Taça de Portugal e, antes do Natal, em 23 de dezembro, arrebataram também a Supertaça.



A Taça da Liga já não seguirá, no entanto, para o museu dos ‘dragões’, que não estarão na final de sábado, também em Leiria, ao contrário do Sporting, que terá como adversário o Benfica ou o Sporting de Braga, com duelo marcado para quarta-feira.