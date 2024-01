FC Porto ganha para a Taça da Europa de basquetebol

Os "dragões" isolam-se no segundo lugar do Grupo K, com duas vitórias e uma derrota, atrás do Bilbao Basket, que soma por vitórias os jogos já disputados, após o sucesso na Bulgária sobre o BC Balkan, por 94-62.



O FC Porto lança assim uma clara candidatura à passagem à ronda seguinte da Taça Europa, mostrando poder bater-se de igual para igual com qualquer um dos adversários.



Foi claramente melhor, após os 76-76 do tempo regulamentar, marcando 11 pontos contra cinco no prolongamento.



Até lá, o jogo foi sempre equilibradíssimo, com alguma vantagem dos locais até ao intervalo e do FC Porto nos dois últimos tempos.



Os parciais foram de 17-15, 23-16, 17-24 e 19-21.



Anthony Barber, do FC Porto, chegou aos 21 pontos, um a menos que Grant Anticevich, do Gottingen, melhor marcador na partida.



Sporting perde na Polónia



Na Polónia foi clara a derrota do Sporting ante o Legia Varsóvia, por 93-84, com os "leões" a deixar fugir os adversários na luta pelo segundo lugar do Grupo L.



Quanto ao Bahcesehir, da Turquia, reforçou a liderança do grupo com uma vitória na Lituânia sobre o Jonava, por 91-67.



Em Varsóvia, o Legia foi quase sempre a melhor equipa, só permitindo uma ligeira reação dos lisboetas no terceiro quarto de jogo.



Os parciais foram de 23-18, 30-25, 17-23 e 23-18, num jogo em que o melhor marcador dos "leões" foi Mike Moore, com 20 pontos.