FC Porto inicia preparação do jogo com o Portimonense ainda sem Pepe

Pepe, que quarta-feira renovou o contrato com o FC Porto até ao final da época de 2022/23, contraiu uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo frente ao Manchester City, que obrigou agora a uma paragem preventiva para evitar o agravamento.



O capitão dos ‘dragões’, que na sexta-feira falhou a derrota com o Paços de Ferreira (3-2), depois de um teste inconclusivo à covid-19, ficou de fora na terça-feira na vitória sobre o Marselha (3-0), na Liga dos Campeões, pelo problema no pé e não integrou os convocados de Fernando Santos para os próximos compromissos da seleção nacional.



De acordo com a nota publicada pelos ‘dragões’ no seu sítio, Pepe, que fez tratamento, partilha o boletim clínico com o guarda-redes senegalês Mbaye (tratamento e ginásio) e o defesa espanhol Iván Marcano (treino condicionado e ginásio).



Os campeões nacionais, que procuram retomar o caminho das vitórias na I Liga, após o convincente triunfo europeu frente ao Marselha do ex-treinador campeão pelos ‘dragões’ André Villas-Boas, retomam sexta-feira os treinos, pelas 10:30, no Olival.



O FC Porto, atual quarto classificado, com 10 pontos, a seis do líder Sporting, recebe domingo o Portimonense (17.º, com quatro), pelas 17:15, no Dragão, em encontro a dirigir pelo árbitro António Nobre, da associação de Leiria.