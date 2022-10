FC Porto inicia preparação para o clássico com algumas baixas

O central internacional português Pepe, com uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, é baixa certa nas opções de Sérgio Conceição, enquanto João Mário e Galeno, que foram opção na visita ao Bayer Leverkusen para a Liga dos Campeões, devem recuperar.



João Mário fez a primeira parte na vitória dos ‘dragões’ na Alemanha (3-0), em jogo da ‘Champions’, e Galeno esteve em campo quase até ao final, saindo aos 85 minutos, por troca com Gonçalo Borges.



O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, em sessão no centro de estágios do Olival, com início às 10:00.



O clássico de sexta-feira no Estádio do Dragão (20:15) conta para a 10.ª jornada da I Liga, uma competição que é liderada pelas ‘águias’, com 25 pontos, seguidas do FC Porto, com 22.