FC Porto iniciou preparação para jogo com o Marselha

No jogo na Mata Real, os ‘dragões’ perderam por 3-2, num jogo em que alinharam sem o central Pepe, que teve um teste inconclusivo à covid-19, e podem ficar a oito pontos da liderança na I Liga, caso o Benfica ganhe na visita ao Boavista.



Já hoje, o FC Porto informou, na sua newsletter diária, que o defesa internacional português voltou a estar disponível, por, entretanto, se ter confirmado que “não está infetado” com o novo coronavírus.



O FC Porto prepara agora o jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, no qual defronta na terça-feira no Estádio do Dragão o Marselha, orientado pelo antigo técnico campeão pelos ‘dragões’ André Villas-Boas.



No domingo, a equipa treinada por Sérgio Conceição tem nova sessão de trabalho no Olival, no centro de estágios em Vila Nova de Gaia.



O jogo da ‘Champions’ está agendado para as 20:00, num grupo em que o FC Porto tem três pontos, os mesmos dos gregos do Olympiacos, enquanto o Manchester City lidera, com seis, e o Marselha ainda não pontuou.