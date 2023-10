FC Porto joga a fase regular da Taça Europa de basquetebol

Mesmo derrotados na Turquia pelo Manisa, que deixou a equipa na segunda posição do grupo B da fase de qualificação, os "dragões" ficaram a saber, após terminarem todas as partidas, que foram os segundos melhores segundos, nesta fase, e juntam-se ao Sporting na competição.Os portistas só são repescados por uma vantagem de três pontos - o FC Porto teve seis pontos positivos, no conjunto dos dois jogos realizados, e o Boras Basket (Suécia) teve três. Melhor, apenas Keravnos BC (Chipre), também ele qualificado para a fase seguinte.O FC Porto reencontrará, no Grupo E, o Manisa (Turquia), sendo as outras duas equipas o Bakken Bears (Dinamarca) e o Norrkoping Dolphins (Suécia).O Sporting estará no Grupo A, com Balkan (Bulgária), Alba Fehérvár (Hungria) e Bnei Herzliya (Israel).