FC Porto leva Malang Sarr e Grujic para Manchester

Manchester City e FC Porto jogam esta quarta-feira, em Inglaterra, o jogo da 1.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, a partir das 20h00.





São 26 os jogadores escolhidos por Sérgio Conceição para integrar a convocatória do FC Porto para o jogo com o Man. City.





Em relação aos convocados para o clássico com o Sporting, registo para as entradas dos reforços Malang Sarr e Grujic.A comitiva azul e branca viajou esta manhã com destino a Manchester, tendo chegada prevista para o início da tarde.Às 17h45, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão ao encontro com o Man. City, seguindo-se o treino de adaptação ao palco do jogo.

Lista de convocados:







Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos (guarda-redes); Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu, Malang Sarr, Loum, Matheus Uribe, Grujic, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Marega, Tecatito Corona, João Mário, Felipe Anderson, Evanilson e Toni Martínez