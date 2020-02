FC Porto perde 2-1 em Leverkusen e deixa eliminatória em aberto

Pela meia hora de jogo, o Bayer Leverkusen inaugurou o marcador por Lucas Alario, num remate com o pé direito em frente à baliza.

A equipa germânica dispôs de um penálti, o árbitro mandou repetir e surgiu o 2-0, por Havertz. Zé Luís (FC Porto) reduziu, de cabeça, em frente à baliza (2-1).

A segunda mão dos 16 avos de final disputa-se em 27 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto.

C/Lusa