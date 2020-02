FC Porto perde e adia apuramento para os `oitavos` da Liga dos Campeões de andebol

Frente à formação polaca campeã europeia em 2015/16 e semifinalista na última época (2018/19), os portistas, que no Dragão Arena tinham vencido por 33-30, atingiram o intervalo com uma igualdade 12-12, mas claudicaram na segunda parte.



A derrota na Polónia, onde em caso de vitória o FC Porto assegurava a fase seguinte, não inviabiliza as hipóteses de qualificação para os oitavos de final, mas adia a decisão para os dois últimos jogos com o campeão Vardar e o Meshkov Brest.



O FC Porto entrou bem no jogo, com três golos de André Gomes (3-0), mas a vantagem, que durou até aos 5-2, foi diluída pelos polacos, que chegaram ao empate aos 5-5, com um parcial também de três golos, e passaram para a frente aos 7-6.



A partida passou por um período de supremacia defensiva, em que o guarda-redes Andres Wolff esteve em evidência na baliza do Kielce, sendo este o principal motivo pelo FC Porto ter estado cerca de oito minutos sem marcar.



O pivot Daymaro Salina descobriu o caminho para o golo e colocou fim ao jejum aos 7-7, com o encontro a passar depois por um período de equilíbrio e de sucessivas igualdades no marcador, que chegou ao intervalo a acusar um empate a 12-12.



Um ‘apagão’ generalizado nas várias ações de jogo por parte da formação portista no início da segunda parte permitiu ao Kielce ‘descolar’ para uma vantagem de quatro golos, aos 17-13, concretizando um parcial de cinco marcados e apenas um sofrido.



O FC Porto ainda procurou reagir à desvantagem, com golos de Daymaro Salina e André Gomes, que reduziram a diferença para 17-15, mas a formação polaca voltou a abrir a vantagem com um parcial de quatro golos consecutivos (21-15).



Três golos de Diogo Branquinho e dois de Fábio Magalhães permitiram um parcial de 5-2 favorável aos ‘dragões’, que reduziram para uma desvantagem de três, aos 23-20, mas o Kielce voltou a afastar-se com golos de Dovichebaeva Dujshebaev, o melhor marcador do encontro, com sete.



O central Miguel Martins, que foi juntamente com Fábio Magalhães o melhor marcador do FC Porto, com seis, ainda manteve os ‘dragões’ em jogo com três golos perto do final do jogo (26-23), mas o Kielce não permitiu a reação da equipa portuguesa e fechou o jogo e o apuramento para a fase seguinte com um triunfo por 30-25.



O FC Porto vai procurar decidir o apuramento frente ao campeão europeu em título Vardar (Macedónia), a atravessar uma fase complicada da sua história, no Dragão Arena, em 22 de fevereiro, e dispõe ainda de mais uma derradeira ocasião em casa do Meshkov Brest (Bielorrússia), em 29.