FC Porto perde na "Champions" de andebol

A enorme exibição do guardião espanhol Rodrigo Corrales, que acumulou 14 defesas, foi determinante para que os visitantes criassem uma diferença significativa no marcador, que era já de 10 golos ao intervalo.



O lateral Yahia Omar foi o melhor marcador do Veszprém, com seis golos, enquanto o espanhol David Fernández apontou cinco tentos para o lado dos portistas, que somaram a quinta derrota consecutiva na principal competição europeia.



Com este resultado, os "dragões" não conseguiram aproveitar a derrota do Wisla Plock, que ocupa o sexto e último lugar de apuramento no Grupo B, diante do Magdeburgo (28-22), e mantém-se no sétimo posto, com seis pontos.



Por sua vez, a formação húngara, candidata ao título, mantém-se na luta por uma das duas posições cimeiras, que dão acesso direto aos quartos de final, numa altura em que ocupa o terceiro lugar, agora com 16 pontos.