FC Porto perde na Taça Europa de basquetebol

A derrota, por 68-71, deixa a equipa portuguesa em terceiro lugar do grupo C da quarta competição da hierarquia europeia da modalidade, com três pontos, tal como o Parnu Sadam, e a dois do Den Bosch e Friburgo.



Vindos de uma excelente vitória sobre o Friburgo, o FC Porto voltou a estar muito bem, só perdendo mesmo no final do quarto tempo um jogo que chegou com empate ao intervalo, com 38-38.



Os parciais dos quatro períodos foram de 19-25, 19-13, 18-11 e 12-22.



O triunfo dos portistas esteve mesmo muito perto - ou pelo menos o empate e prolongamento, com a equipa da casa a desperdiçar, nos últimos segundos, dois lançamentos e posse de bola, que poderia ter dado outro final ao jogo ante o campeão neerlandês.



Max Landis foi de início o mais certeiro e ativo jogador do ataque, contabilizando no final 13 pontos, tantos quantos teve Michael Finke, com Teyvon Myers a chegar ao 20, sobretudo pelo que fez na segunda parte.



Com o empate a 38 a meio do jogo, o FC Porto regressou das cabines muito bem e entraram para o quarto tempo com 56-49.



O equilíbrio voltou a ser depois a tónica, mas o Den Bosch foi mais eficiente a atirar ao cesto, nos minutos finais.



A menos de 40 segundos do fim, um "turnover" colocou 67-69 no marcador. Já depois de os neerlandeses chegarem aos 70 pontos, foi assinalada uma falta antidesportiva que valeu somente um ponto e a posse de bola, que não deu em nada.



No final do jogo, o treinador Fernando Sá estava desiludido: "Não foi para isto que nos preparámos. Queríamos ganhar o jogo para o apuramento continuar a ser possível. Ainda não está fechado, vamos continuar a trabalhar nesse sentido e quero salientar a capacidade de trabalho dos meus jogadores. O apoio do púbico foi fundamental para o jogo continuar vivo, na próxima semana vão ter de voltar cá porque iremos precisar deles outra vez”.