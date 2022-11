FC Porto perde na Youth League com Atlético de Madrid e vai disputar play-off

Em jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, os ‘dragões’ procuravam o triunfo no grupo, numa jornada em que as duas equipas chegaram empatadas, mas a estratégia do ‘Atleti’ acabou por dar resultados.



Mais ofensiva e com a iniciativa do jogo, a equipa de Nuno Capucho teve grandes dificuldades em encontrar espaços frente a um bloco bem ‘armado’, com o ex-futebolista Fernando Torres a aplicar nos juniores a mais conservadora tática ‘colchonera’.



“Faltou definição, com espaços muito reduzidos, os espaços não surgiram (...), tentámos de todas as maneiras, mas não conseguimos”, disse o treinador portista, lamentando que os ‘dragões’ tenham sofrido o 2-1 imediatamente após terem feito o golo do empate.



O Atlético de Madrid marcou de grande penalidade, a castigar um braço na bola, logo aos 12 minutos, por Niño, mas, no início da segunda parte, aos 47, Tiago Andrade fez a igualdade, numa recarga a uma primeira bola ao poste.



A equipa portista pouco tempo teve para comemorações, já que, quase de imediato, sofreu novo golo, com o marroquino Abdellah Raihani a aparecer sozinho ao segundo poste, limitando-se a ‘encostar’, após um cruzamento rasteiro da direita.



O FC Porto termina o grupo B em segundo, com 12 pontos, enquanto o Atlético de Madrid fica com 15 e apura-se diretamente para os oitavos de final.



Os ‘dragões’, que venceram a Youth League em 2018/19, vão disputar um ‘play-off’ contra uma equipa oriunda do ‘caminho dos campeões’.



Ainda hoje, o Sporting, já apurado, discute a vitória no grupo D com os alemães do Eintracht Frankfurt, enquanto, na quarta-feira, o Benfica, campeão em título, limita-se a cumprir calendário em casa do Maccabi Haifa, por já estar fora dos dois primeiros.