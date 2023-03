FC Porto perde nos "quartos" da Taça Europa de basquetebol

No Dragão Arena, no Porto, os vice-campeões nacionais corrigiram um início nervoso ao longo de dois períodos intermédios pujantes, para atingirem mesmo o intervalo com três pontos de avanço (39-36), mas deixaram escapar o triunfo nas decisivas posses de bola.O norte-americano Max Landis voltou a brilhar pelo FC Porto e foi o melhor marcador do jogo, com 18 pontos, à frente dos 11 do compatriota Michael Finke, que ainda converteu três de quatro triplos ensaiados, e de Miguel Maria Cardoso, autor de oito assistências.Do lado do Karhu Basket, que já tinha vencido por duas vezes o Sporting no Grupo G da primeira fase da edição 2022/23 da Taça Europa, sobressaíram Daniel Dolenc, com 16 pontos, e o americano Jaye Crockett, com um "duplo-duplo" de 15 pontos e 10 ressaltos.O FC Porto está à distância de um êxito por dois pontos em 15 de março, em Kauhajoki, na Finlândia, para prolongar a sua melhor participação de sempre na prova e cruzar-se nas meias-finais com o vencedor da eliminatória entre o Anwil Wloclawek e o Gaziantep.