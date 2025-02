FC Porto perde para a Liga Europeia de andebol

Kiel e Melsungen, com sete pontos cada, ocupam a primeira e segunda posições.Na próxima jornada, FC Porto e Kiel voltam a defrontar-se, mas desta vez no Dragão.As equipas entraram para a fase principal com os pontos conquistados nos jogos com a equipa que defrontaram na fase anterior.O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos qualifica-se para os quartos de final, enquanto o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. O quarto posicionado é eliminado.