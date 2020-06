FC Porto. Pinto da Costa iniciará 15º mandato consecutivo à frente do clube

Pinto da Costa venceu as eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto, com 68,65% dos votos e vai cumprir o 15º mandato consecutivo na liderança dos dragões. José Fernando Rio, da lista C, ficou no segundo lugar, Nuno Lobo, da lista B, no terceiro. Na hora da vitória, Pinto da Costa prometeu empenho total para mais 4 anos.