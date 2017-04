FC Porto prepara Sporting de Braga na máxima força e com sete `bês`

Lusa 12 Abr, 2017, 16:38 | FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, o treinador Nuno Espírito Santo contou com todo o grupo e chamou os `bês` Raúl Gudiño, Mouhamed Mbaye, Verdasca, Musa Yahaya, Raul Soares, Ruben Macedo e Tony Djim aos trabalhos da equipa principal.

Os portistas voltam a treinar pelas 10:30 de quinta-feira, novamente no Olival, à porta fechada, e no final da sessão, pelas 12:30, Nuno Espirito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com os bracarenses.

A seis jornadas do termo da I Liga, o FC Porto segue na segunda posição, com 67 pontos, menos um do que o líder e tricampeão Benfica, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com os mesmos 50 pontos do Vitória de Guimarães, quinto.

Os candidatos ao título voltam a jogar separados por um dia, com o FC Porto a deslocar-se pelas 20:30 de sábado a casa do Sporting de Braga, enquanto o Benfica recebe na sexta-feira o Marítimo, pelas 18:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.