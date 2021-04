FC Porto prepara Vitória de Guimarães sem Zaidu e Otávio

O médio brasileiro Otávio, que hoje trabalhou no ginásio, tinha falhado a deslocação a casa do lanterna-vermelha devido a fadiga muscular, o mesmo problema que agora afeta o lateral esquerdo nigeriano Zaidu, substituído na Choupana aos 80 minutos, por Nanu.



O guarda-redes senegalês Mbaye completa o quadro clínico, com treino integrado condicionado.



Sérgio Conceição volta a reunir o grupo na terça-feira às 17:00 no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.



O FC Porto é segundo classificado da Liga com 63 pontos em 27 jogos, a seis do líder Sporting e com mais seis do que o Benfica, terceiro classificado, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 38.