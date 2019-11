FC Porto procura `oitavos` da Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal

Os ‘dragões’, segundos classificados do campeonato com 28 pontos, recebem os setubalenses, 12.ºs com 12, na estreia do espanhol Julio Velázquez no comando técnico dos sadinos, após suceder a Sandro Mendes.



Além deste embate entre FC Porto e Vitória de Setúbal, marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, às 17:30, disputam ainda a quarta eliminatória outros quatro emblemas do principal escalão.



Moreirense e Belenenses SAD defrontam, respetivamente, Mafra, em casa, e Desportivo de Chaves, fora, ambos da II Liga, enquanto Paços de Ferreira e Rio Ave recebem adversários do Campeonato de Portugal, casos de Sanjoanense e Alverca, ‘carrasco’ do Sporting na ronda anterior.



A eliminatória contempla ainda três jogos entre formações do terceiro escalão, garantindo a presença de, pelo menos, cinco clubes do Campeonato de Portugal no sorteio dos ‘oitavos’, na terça-feira, juntamente com Sertanense e Sporting de Espinho.



Santa Clara, Famalicão, Sporting de Braga e Benfica, da I Liga, e Varzim e Académico de Viseu, da II Liga, são as outras equipas já qualificadas para a próxima ronda.