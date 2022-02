FC Porto quase a 100% na preparação para a visita à Lazio na Liga Europa

Os `dragões` continuam sem contar com o defesa, a recuperar de uma rotura de ligamentos, apesar de também não contarem com Wendell, mas pelo facto de o brasileiro ainda estar a cumprir a suspensão de três jogos nas competições europeias.

No treino de hoje no centro de estágios no Olival, em Vila Nova de Gaia, o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar o avançado Gonçalo Borges, da equipa B e que já na última semana foi integrado nos trabalhos do plantel principal.

Na terça-feira, a equipa volta a treinar, a partir das 16:00, prosseguindo a preparação para a visita a Roma.

No jogo da primeira mão, o FC Porto bateu a Lazio por 2-1, num jogo em que Zaccagni marcou para os italianos, aos 23 minutos, e Toni Martínez `bisou` para os `dragões`, aos 37 e 49 minutos.

O jogo de quinta-feira, da segunda mão da eliminatória, disputa-se às 17:45 de Lisboa (18:45 locais), no Estádio Olímpico de Roma.