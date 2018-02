FC Porto reassume liderança do campeonato com goleada em Chaves

Lusa 11 Fev, 2018, 18:51 | FC Porto

O brasileiro Soares, aos 15 e 28 minutos, o maliano Moussa Marega, aos 57, e o português Sérgio Oliveira, aos 90+1, marcaram os golos dos 'dragões', que passaram a somar 55 pontos, mais dois do que o Benfica (mais um jogo disputado) e cinco do que o Sporting.



Apesar do Desportivo de Chaves ter entrado bem no jogo e mostrar querer jogar, o primeiro sinal de perigo coube aos 'dragões' com Herrera, logo no primeiro minuto e à entrada da área, a rematar para defesa de António Filipe para canto.



O golo não afetou a equipa da casa que, contudo, não conseguia em posse de bola impor o ascendente sobre o FC Porto que, aos 15 minutos, inaugurou o marcador por Soares de pé esquerdo a rematar cruzado para o fundo das redes de António Filipe, dando a melhor sequência a uma assistência perfeita de Sérgio Oliveira.



De seguida, e num jogo aberto, o clube de Trás-os-Montes podia ter feito o empate com uma 'bomba' de Matheus Pereira, mas valeu uma boa e difícil defesa de José Sá.



Muito competentes nas transições, os portistas aumentaram a vantagem aos 28 minutos, novamente por Soares que, dentro da grande área e à meia-volta, depois de bem assistido por Maxi Pereira, disparou perante a impotência do guardião.



Confortável no encontro, o FC Porto ia impondo o seu poderio e Marega, junto à baliza, viu Maras desviar o caminho da bola.



A equipa da casa tentava tudo para chegar ao último terço adversário e, antes do intervalo, desperdiçou uma oportunidade soberana para reduzir a desvantagem com Matheus Pereira a subir pela direita, a deixar para Davidson, mas Maxi Pereira, muito eficaz, impediu o remate.



Apesar de ter mais posse de bola, os comandados de Luís Castro demonstravam dificuldades na sua defensiva, permitindo ao FC Porto recuperar a bola nos sítios certos e finalizar da melhor maneira.



No reatamento da partida, os 'dragões' fizeram o terceiro do encontro com Otávio a deixar de calcanhar para Marega que rematou cruzado e, apesar de ressaltar em Filipe Melo, a bola entrou.



Pouco depois, Soares, fora da área, tentou aumentar a sua conta pessoal com um remate à meia volta, mas a bola raspou o poste.



Com muitas dificuldades em voltar ao jogo e perante um adversário aguerrido, coube a António Filipe negar o golo a Warris.



O Desportivo de Chaves não conseguia chegar à baliza de José Sá e só assustou aos 75 minutos com Pedro Tiba a tentar o remate, mas a sair ao lado.



Perante a inexistência dos locais, os comandados de Sérgio Conceição iam gerindo o jogo de forma lenta e baixaram o ritmo e intensidade do jogo e, entregue ao resultado, o Desportivo de Chaves sofreu o quarto golo aos 90+1 minutos com Sérgio Oliveira a fazer um golaço à meia volta, a passe de Herrera.