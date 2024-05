FC Porto recebe Boavista em busca do terceiro lugar

Os minhotos venceram o seu rival, o Vitória de Guimarães, por 3-2 no sábado, e colocaram-se provisoriamente no terceiro lugar, com 68 pontos, mais dois do que os ‘dragões’, obrigados a triunfar para voltar ao pódio.



Pela frente terão o rival da cidade, ainda ‘aflito’ nas contas pela permanência, uma vez que os 31 pontos que soma podem não chegar para escapar ao lugar de play-off – Vizela e Desportivo de Chaves já garantiram que vão continuar nos postos de descida direta.



Os ‘axadrezados’ fecham o campeonato precisamente com o Vizela, mas quererão tentar fechar a manutenção antes, enquanto os ‘azuis e brancos’, que ainda disputam esta época a final da Taça de Portugal com o campeão Sporting, acabam em casa do Sporting de Braga, no jogo decisivo pelo terceiro lugar.



Antes dessa partida, agendada para as 20:30, o Benfica, que já sabe que acabará o campeonato no segundo lugar, recebe no Estádio da Luz o Arouca, dizendo adeus aos seus adeptos (que se vão despedir do avançado Rafa, de saída do clube) ante o sétimo classificado.



À mesma hora, o sexto, o Moreirense, visita o Casa Pia, 11.º, num duelo com pouco por jogar para ambos os emblemas, depois de, pelas 15:30, Gil Vicente e Farense protagonizarem um encontro de equipas já ‘tranquilas’.



A 33.ª ronda iniciou-se com a confirmação da descida do Desportivo de Chaves, agora 18.º e último, ao perder com o Famalicão (1-0).