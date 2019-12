FC Porto recebe o Salzburgo no `play-off` da UEFA Youth League

O FC Porto, detentor do troféu, vai defrontar os austríacos do Salzburgo, vencedores em 2017, no ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final da UEFA Youth League de futebol, determinou esta segunda-feira o sorteio, realizado em Nyon, na Suíça.