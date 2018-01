FC Porto regressa aos treinos ainda com Otávio, Brahimi e Fabiano condicionados

Lusa 16 Jan, 2018, 17:17 | FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, do boletim clínico continuam a constar os nomes de Otávio e Brahimi, aos quais se junta o do guarda-redes Fabiano, que retomou os treinos esta terça-feira, ainda que de forma condicionada.



O médio brasileiro Otávio fez treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto o médio argelino Yacine Brahimi, a recuperar de uma lesão que o afastou da deslocação ao Estoril, e o brasileiro Fabiano realizaram treino integrado condicionado.



O plantel portista regressa aos treinos pelas 17:00 de quarta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada.



O FC Porto ocupa o segundo lugar da I Liga, a um ponto do Sporting, com menos um jogo, na sequência da suspensão da visita ao Estoril-Praia, na segunda-feira, ao intervalo, quando perdia por 1-0.



Na sexta-feira, os 'dragões' recebem o Tondela, 10.º classificado, no Estádio do Dragão, em jogo da 19.ª jornada.