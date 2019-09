FC Porto retoma preparação para visita a Portimão privado de 14 futebolistas

Lusa Comentários 09 Set, 2019, 21:06 / atualizado em 09 Set, 2019, 21:06 | FC Porto

O defesa central Pepe, em tratamento, o médio Sérgio Oliveira, a fazer tratamento e ginásio, e o avançado maliano Marega, com treino condicionado, continuam a limitar as opções de Sérgio Conceição.

Danilo, ao serviço da seleção `AA` de Portugal, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Tomás Esteves, no conjunto sub-21, e Fábio Silva, nos sub-19, são os lusos ausentes.

Marchesín representa a Argentina, Nakajima o Japão, Corona o México, e Luis Díaz e Uribe a Colômbia.

Face a todas as ausências, os guarda-redes Ricardo Silva, da equipa B, e Tiago Esteves, do sub-19, foram promovidos e treinaram com Conceição.

O grupo volta a trabalhar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia na terça-feira, às 10:30.

Portimonense e FC Porto defrontam-se domingo às 18:00, em desafio da quinta jornada da I Liga.