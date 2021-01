FC Porto retoma preparação para visita ao Farense com dois jovens da equipa B

Depois de terem gozado folga na quinta-feira, os portistas voltaram a trabalhar no Centro de Treinos PortoGaia, com vista à deslocação ao Algarve, agendada para segunda-feira, para a 15.ª jornada do campeonato.



O médio Rodrigo Valente e o avançado Francisco Conceição estiveram integrados nos trabalhos da equipa principal, que se encontra privada de seis elementos infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.



Apesar de o FC Porto não fornecer informações sobre os referidos jogadores, nem os incluir no boletim clínico, a comunicação social portuguesa tem avançado que Romário Baró e Nanú são os mais recentes casos de infeção, juntando-se a Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Evanílson e Otávio.



O central Marcano, que realizou exercícios de treino condicionado, e o guarda-redes Mbaye, que trabalhou no ginásio, são os únicos elementos que integram oficialmente o boletim clínico dos ‘dragões’.



A equipa portista, que na terça-feira perdeu por 2-1 com o Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga, volta a treinar no sábado, a partir das 10h30, no centro de treinos do Olival.



O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 32 pontos, os mesmos do Benfica e a quatro do líder Sporting (36), joga na segunda-feira no reduto do Farense, em jogo da 15.ª ronda da prova, a partir das 20h15.