FC Porto. Sérgio Conceição suspenso por 21 dias

Em causa estão as palavras dirigidas pelo treinador do FC Porto ao árbitro Hugo Miguel, depois do fim da partida entre Dragões e o Moreirense que terminou com um empate a um golo e minutos finais polémicos, com um golo a ser anulado a Toni Martínez por fora-de-jogo.





Com este castigo, Sérgio Conceição vai falhar os próximos quatro jogos do FC Porto no campeonato, incluindo a visita ao Estádio da Luz, na 31.ª jornada da Liga Portuguesa. O técnico portista também vai falhar as partidas frente a Famalicão, Farense e Rio Ave.





Sérgio Conceição também foi multado em mais de 10 mil e o regresso ao banco de suplentes azul e branco está previsto para o dia 19 de maio.





Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto, também foi suspenso por 30 dias.