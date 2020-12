FC Porto tenta confirmar os `oitavos` frente ao Manchester City

Os campeões nacionais, que recebem no Estádio do Dragão os ‘citizens’, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, podem até seguir em frente com uma derrota, mas para isso o Olympiacos, de Pedro Martins, não pode vencer na visita ao Marselha, de André Villas-Boas.



O FC Porto já chegou aos ‘oitavos’ 11 vezes (2003/04, 2004/05, 2006/07 a 2009/10, 2012/13, 2014/15 e 2016/17 a 2018/19), falhando apenas em quatro ocasiões (2005/06, 2011/12, 2013/14 e 2015/16).



A equipa de Sérgio Conceição só depende de si próprio, numa altura em que o conjunto de Pep Guardiola, já apurado e 100% vitorioso, poderá fazer algumas poupanças, face à acumulação de jogos, situação que já foi criticada publicamente pelo técnico espanhol.



Na presente temporada, na Champions, o FC Porto venceu no Dragão o Olympiacos (2-0) e o Marselha (3-0), foi a França triunfar por 2-0 e perdeu em Manchester por 3-1, no arranque do grupo.



Em relação aos outros embates da quinta jornada marcados para hoje, o Atlético de Madrid, de João Félix, no Grupo A, o Borussia Mönchengladbach e o Real Madrid, no B, e o Liverpool, de Diogo Jota, no D, podem garantir a qualificação.



Após quatro rondas, já garantiram um lugar nos ‘oitavos’ o campeão em título Bayern Munique (Grupo A), o Manchester City (C), o Chelsea e o Sevilha (E) e o FC Barcelona e a Juventus (G).