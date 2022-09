FC Porto tenta igualar à condição Benfica no topo da I Liga

Depois de uma das piores ‘noites’ europeias da sua história, os campeões nacionais jogam na Amoreira perante o oitavo classificado do campeonato, num encontro em que poderão voltar contar com o avançado iraniano Taremi, de regresso após castigo na ‘Champions’.



Em caso de triunfo, o FC Porto, terceiro classificado, ultrapassa o Sporting de Braga, segundo, e iguala provisoriamente o Benfica, que no domingo recebe o Marítimo.



O encontro está agendado para as 18:00.



Pouco depois, às 20:30, o Sporting, sétimo posicionado com 10 pontos, visita no Estádio do Bessa o Boavista, quarto com 12, num duelo entre antigos campeões nacionais.



No Porto, a equipa de Rúben Amorim, que vem de uma motivadora vitória sobre o Tottenham (2-0) na Liga dos Campeões, está proibido de voltar a deixar fugir pontos, para não ficar ainda mais longe dos seus principais rivais e da luta pelo título.



Também hoje, o Santa Clara recebe o Paços de Ferreira e Gil Vicente e Rio Ave defrontam-se em Barcelos.



No arranque da ronda, o Portimonense venceu o Desportivo de Chaves, por 1-0, igualando provisoriamente o FC Porto.



Programa da sétima jornada:



- Sexta-feira, 16 set:



Portimonense - Desportivo de Chaves, 1-0



- Sábado, 17 set:



Santa Clara - Paços de Ferreira, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)



Gil Vicente - Rio Ave, 15:30



Estoril Praia - FC Porto, 18:00



Boavista – Sporting, 20:30



- Domingo, 18 set:



Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30



Benfica – Marítimo, 18:00



Casa Pia – Famalicão, 18:00



Sporting de Braga – Vizela, 20:30