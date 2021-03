FC Porto vai recorrer de castigo a Alarcón

Pinto da Costa esclareceu as circunstâncias em que o ciclista espanhol da W52-FC Porto teve um controlo positivo e negou que este estivesse dopado nas Voltas a Portugal que venceu.", revelou o presidente em entrevista ao Porto Canal.Pinto da Costa garantiu que Alarcón “não estava” dopado quando ganhou as Voltas de 2017 e 2018, lembrando que “” e “sempre negativo”.", reforçou.Pinto da Costa garantiu que, apesar de toda a polémica, a aposta no ciclismo é para manter.", concluiu.O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em 2017 e 2018, foi suspenso por quatro anos por “uso de métodos e/ou substâncias proibidas”, segundo a lista de suspensões da União Ciclista Internacional (UCI) atualizada em 09 de março.Segundo a lista de suspensões atualizada, os resultados desportivos de Alarcón são anulados entre 28 de julho de 2015 e 21 de outubro de 2019, pelo que o espanhol "perde" as Voltas a Portugal conquistadas.

O ciclista de 34 anos, que está suspenso até 20 de outubro de 2023, venceu a Volta a Portugal de 2017 diante de Amaro Antunes, campeão da edição especial da prova celebrada no ano passado, e no ano seguinte bateu o também português Jóni Brandão.