FC Porto vence Bayer Leverkusen e encosta na liderança ao Atlético de Madrid

Os 'dragões', que já ergueram o troféu em 2018/19, estão na luta com o Atlético de Madrid pelo apuramento direto para os oitavos de final e escapar assim ao 'play-off', mas na equação entram também agora os belgas do Club Brugge.



O terceiro triunfo consecutivo do FC Porto, pelos mesmos números da vitória no Estádio Jorge Sampaio, foi alcançado com golos de Umaro Candé, aos 16 minutos, Jorge Meireles, aos 80, e Ussumane Djaló, aos 90+1. Joshua Eze marcou para os alemães, aos 69 minutos.



O guineense Umaro Candé, que já tinha ameaçado aos oito e 14 minutos, colocou o FC Porto a vencer por 1-0, aos 16, com um remate colocado junto ao poste, após um 'roubo' de bola na sequência de um período de maior pressão dos 'dragões'.



Até ao intervalo, Umaro Candé voltou a tentar o golo, aos 25 minutos, após o que o Bayer Leverkusen sacudiu a pressão e tentou surpreender o guarda-redes Gonçalo Ribeiro com remates do croata Noha Pesch, aos 38, e Leon Kohl, aos 43.



Na segunda parte, a formação alemã entrou bem no jogo e criou perigo por Pesch, aos 53 minutos, mas foram ainda os portistas a desperdiçar duas oportunidades para aumentar a vantagem por Rui Monteiro, aos 59 e 63.



O Bayer Leverkusen, obrigado a vencer para se manter na corrida à fase a eliminar, empatou por Joshua Eze (1-1), aos 69 minutos, no primeiro remate dos alemães enquadrado com a baliza dos 'dragões', após uma série de ressaltos dentro da área.



O FC Porto desfez a igualdade com um golo de Jorge Meireles (1-2), aos 80 minutos, num lançamento longo para as costas da defesa contrária em que o número nove contorna o guarda-redes neerlandês Roy Steur.



Após tentativas de Afonso Leite, aos 87 minutos, e do colombiano Jesús Diaz (irmão do ex-dragão Luís Diaz), com um remate ao poste aos 89, o FC Porto elevou para 3-1 por Ussumane Djaló, aos 90+1, com um remate dentro da área, que deixou o guarda-redes Roy Steur sem reação.



O FC Porto fechou o jogo com nova ocasião para elevar a vantagem, por Afonso Leite, aos 90+6 minutos, que o guarda-redes Steur impediu, mantendo o resultado final em 3-1, que se traduziu na terceira vitória consecutiva dos 'dragões' e na quarta derrota dos alemães.



Na próxima jornada, o FC Porto defronta o Club Brugge, na Bélgica, em 26 de outubro, e encerra a fase de grupos em casa com a receção ao Atlético de Madrid, em 01 de novembro, numa partida que poderá ser decisiva na questão do apuramento direto.