FC Porto vence em Montpellier e fica perto dos "oitavos" da Liga dos Campeões de andebol

Com uma exibição irrepreensível, quer ao nível ofensivo quer defensivo, o FC Porto confirmou o seu bom momento com a conquista de dois pontos em casa do Montpellier, que o deixa mais perto dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.



Com o guarda-redes austríaco Thomas Bauer em destaque, com pelo menos 15 decisivas defesas, o FC Porto liderou o marcador em casa do Montpellier desde o apito inicial, exceção feita às igualdades registadas aos 1-1, 2-2 e 5-5.



O campeão nacional chegou ao intervalo a vencer por 14-10, com um parcial de três golos consecutivos, e ao longo da segunda parte, com uma atuação consistente e eficaz, dilatou aos poucos a vantagem, que chegou a ser de sete golos.



O ex-portista Gilberto Duarte, que no Dragão Arena empatou o jogo no derradeiro segundo (23-23), ainda procurou contrariar o avolumar da vantagem do FC Porto, que chegou pela primeira vez aos cinco golos de diferença aos 21-16, por André Gomes.



Com Thomas Bauer a fechar a baliza, nas sucessivas investidas francesas, o FC Porto aumentou a vantagem para seis golos aos 26-20, por Diogo Branquinho, e para sete aos 27-20, pelo capitão Daymaro Salina, a cerca de quatro minutos do fim.



O encontro chegou ao termo com o Montpellier, que soma menos três pontos do que o líder do grupo B, os alemães do THW Kiel, a reduzir a desvantagem no marcador com dois golos (22-27).



O central Miguel Martins, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto, seguido do pivot Alexis Borges e do ponta Diogo Branquinho, com seis, enquanto no Montepellier estiveram em evidência Diego Simonet e Kyllian Villeminot, com cinco.



Com o triunfo em França, o FC Porto ascendeu da sexta à quinta posição do grupo B, com 10 pontos, a quatro do líder THW Kiel, e com um de vantagem sobre os macedónios do Vardar (6.º classificado), detentores do título de campeão europeu.



Passam aos oitavos de final da Liga dos Campeões as seis equipas mais bem classificadas



A fase de apuramento prossegue na quarta-feira com a realização da 10.ª jornada, em que FC Porto se desloca a casa dos ucranianos do HC Motor Zaporozhye, últimos classificados, com dois pontos.