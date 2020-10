FC Porto vence Gil Vicente pela margem mínima, veja o golo

O FC Porto regressou este sábado às vitórias, ao impor-se ao Gil Vicente com um golo solitário de Evanilson, no estádio do Dragão, em jogo da quinta jornada, e manteve o segundo lugar da I Liga de futebol.Na estreia como titular, Evanilson deu, com um golo aos 41 minutos, o triunfo aos ‘dragões’, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, aos 59, com Denis a defender o remate de Uribe, e viram Zaidu ser expulso, por acumulação de amarelos, aos 74.Após dois jogos sem vencer no campeonato, o FC Porto somou três pontos para manter o segundo lugar, com 10, dois atrás do líder Benfica, que só recebe o Belenenses SAD na segunda-feira, e em igualdade pontual com o Sporting, enquanto o Gil Vicente perdeu a sua invencibilidade na edição 2020/21 da I Liga, e é 12.º, com cinco pontos e menos um jogo.





Veja o resumo.