FC Porto vence Holstebro e aproxima-se dos `quartos` da Taça EHF

02 Mar, 2019

Depois de, há uma semana, ter vencido fora este mesmo adversário, por 33-31, os portistas somaram agora novo triunfo com uma exibição segura e que teve o seu melhor período na segunda parte.



O equilíbrio foi a nota dominante da primeira parte, com o FC Porto quase sempre em vantagem, sem ir além dos três golos (9-6), e o Holstebro a ser capaz de se manter perto.



O que fez pender a balança para o lado portista na primeira meia hora foi o maior acerto ofensivo, já que a equipa, guarda-redes Thomas Bauer incluído, revelou alguma insegurança na defesa, em especial ante as investidas de meia distância de John Ostlund e a eficácia de Magnus Bramming, nomeadamente nos livres de sete metros.



Com um andebol apoiado em processos simples e um guardião em bom plano, a equipa dinamarquesa conseguiu ir limitando os danos e chegar ao intervalo a perder pela margem mínima (13-12).



Na segunda parte, o FC Porto entrou melhor e, gradualmente, ganhou vantagem no marcador com um parcial de quatro golos sem resposta, a fazer o resultado saltar de 21-19 para 25-19.



Para tanto, contribuiu o guardião Thomas Bauer, que nesse período esteve a um nível muito superior ao que exibiu no primeiro tempo, com uma série de defesas importantes que impediram o Holstebro de encurtar distâncias no marcador.



Rui Silva, a jogar, a fazer jogar e a marcar, foi outros dos elementos em foco no FC Porto, o que já não aconteceu com o ponta António Areia, que desta vez esteve uns furos abaixo do que lhe é habitual, tendo-se ficado por um golo marcado.



O Holstebro nunca se rendeu, mas o FC Porto manteve sempre o controlo do jogo, com um bom desempenho ofensivo e triunfou até com alguma naturalidade.







Jogo no Jogo no Caixa Dragão, no Porto.



FC Porto - TTH Holstebro, 32-29.



Ao intervalo: 13-12.







Equipas:



- FC Porto: Thomas Bauer, António Areia (1), Djibril Mbengue (2), Daymaro Salina (4), Alexis Borges (2), Fábio Magalhães (4) e Diogo Branquinho (4). Jogaram ainda Rui Silva (4), Angel Hernandez (2), Miguel Martins (3), Victor Iturriza, Miguel Alves (4) e Leonel Fernandes (2).



Treinador: Magnus Andersson.



- TTH Holstebro: Simon Gade, Emil Kildelung (2), Niels Lindholt (1), Vignir Svavarsson (3), Gunnar Karlsson, John Ostlund (5) e Magnus Bramming (10). Jogaram ainda Jonas Porup (3), Lars Nielsen (1), Peter Balling Christensen (1), Jonathan Wurtz (2), Malte Justesen (1), Mikkel Mortensen e Sebastian Frandsen.



Treinador: Patrick Westerholm







Árbitros: Jan Erik Leandersson e Mikael Lindroos (Finlândia).



Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 3-3 (10), 7-5 (15), 9-7 (20), 10-10 (25), - (intervalo), 13-12 (35), 20-18 (40), 24-19- (45), 27-23 (50), 28-24 (55) e 32-29 (resultado final).



Assistência: 1.524 espetadores.