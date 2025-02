FC Porto vence Maroussi mas sai da Taça Europa de basquetebol

Na Dragão Arena, os azuis e brancos conseguiram superar os opositores do Grupo K na sexta jornada da fase de grupos da segunda ronda da prova, com os parciais de 15-15, 19-17, 21-23 e 25-21, mas a vitória foi insuficiente para evitar a eliminação, devido ao triunfo do Tofas Bursa em Espanha por apenas um ponto (79-80).



Toney Douglas (25 pontos, sete ressaltos e sete assistências) e Max Landis (22 pontos e um ressalto) foram os mais inspirados da formação lusa na sexta e última jornada do Grupo K, que foi pautado pelo equilíbrio.



O Tofas Bursa terminou no primeiro lugar do agrupamento, com 10 pontos, mais um do que Saragoça e FC Porto, ambos com nove no segundo e terceiros postos, respetivamente, enquanto o Maroussi ficou no quarto e último lugar com oito pontos.