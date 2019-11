FC Porto vence na Eslovénia e segue para os 16 avos da UEFA Youth League

Após o empate 2-2 no encontro da primeira mão, os ‘dragões’ foram à Eslovénia vencer de forma clara, fechando a eliminatória com o Domzale com um agregado de 5-2.



A formação orientada por Tulipa colocou-se em vantagem numa fase prematura do encontro, com um tento de Afonso Sousa, aos seis minutos, e consumou o triunfo na fase final, através de Rodrigo Valente, aos 77, e Duarte Moreira, aos 82.



O FC Porto, que conquistou o troféu na última temporada, segue, assim, para os 16 avos de final, em que terá pela frente um dos segundos classificados da fase de grupos da prova.



Também hoje, o Benfica venceu por 3-0 em Leipzig e qualificou-se para os oitavos de final da UEFA Youth League, garantindo o primeiro lugar do grupo G, que dá aos 'encarnados' a passagem direta aos ‘oitavos’, sem ter de passar pelo ‘play-off’, no qual estará o FC Porto.