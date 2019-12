FC Porto visita Casa Pia em busca do segundo triunfo na Taça da Liga

Os 'dragões', segundos da I Liga, jogam em Pina Manique, a partir das 20:15, procurando o quinto triunfo consecutivo em todas as provas, perante um Casa Pia, que é 17.º e penúltimo da II Liga.



Este será o quinto encontro oficial entre as duas equipas, com os 'dragões' a vencerem sempre, sendo que a última visita aconteceu há mais de 80 anos, em jogo da I divisão de 1938/39.



O grupo D é liderado pelo Desportivo de Chaves, da II Liga, com seis pontos, mais três do que o FC Porto (menos um jogo), sendo que Casa Pia e Santa Clara ainda não pontuaram.