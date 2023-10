FC Porto volta a perder na "Champions" de andebol

Em duelo da quinta jornada, os campeões portugueses dificultaram muito a tarefa do rival germânico, muito com a ajuda dos nove golos do dinamarquês Nikolaj Laeso, e, depois de terem chegado ao intervalo a perder pela diferença mínima (18-17), estiveram mesmo a liderar a partida no arranque da segunda parte (18-20).O Magdeburgo, com o islandês Janus Smárason a mostrar 100% de eficácia (sete golos em sete remates) e o seu compatriota Omar Ingi Magnusson também em excelente nível (nove golos e 90% de eficácia), acabou por dar a volta até final, resultado que mesmo assim mantém o FC Porto com verdadeiras aspirações de chegar ao play-off de acesso aos oitavos de final.A equipa de Carlos Resende, que já vinha de desaires com os húngaros do Veszprem (44-34) e com os espanhóis do FC Barcelona (38-30), tem quatro pontos e ocupa o sexto posto, o último que garante a continuidade na competição.O Grupo B é liderado pelo FC Barcelona, com 10 pontos, mais dois que Veszprem e GOG, da Dinamarca, que dividem o segundo lugar, enquanto o Magdeburgo é quarto, com seis.Na próxima ronda, a sexta, o FC Porto recebe o GOG no Dragão Arena, em 26 de outubro.