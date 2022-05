Folha vai continuar a orientar FC Porto B depois de renovar até 2024

Folha, que regressou ao banco da equipa B em fevereiro de 2021, vai continuar a orientar os 'dragões', que esta temporada terminaram a II Liga na 10.ª posição, com 42 pontos, resultantes de 10 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.



"É sempre especial e é dar continuidade ao trabalho que temos feito. Agradeço a confiança que continuam a depositar em mim. Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente. No pior momento da minha vida, numa conversa que tive com ele pelo telefone, sem saber como eu iria ficar, disse-me que o nosso casamento era para a vida", afirmou o técnico, aos meios de comunicação do clube.



Folha, que antes já tinha liderado a equipa B e os sub-19 dos 'dragões', vai continuar com a mesma equipa técnica: Paulinho Santos (treinador adjunto), Fábio Moura (treinador adjunto), Vítor Moreira (treinador adjunto), Ricardo Pinheiro (treinador de guarda-redes) e Pedro Abreu (preparador físico).



"Enquanto equipa B, queremos dar o máximo de gente possível à equipa principal, mas sabemos que não é fácil entrar numa equipa campeã e que esperemos que ganhe também a Taça de Portugal. O patamar está muito alto e todos sabemos disso. Esperamos sempre que o ano seguinte seja melhor do que este", acrescentou.