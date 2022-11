Francisco Meixedo operado ao menisco do joelho esquerdo

”, detalham os campeões nacionais, em comunicado publicado através do seu sítio oficial na Internet.Francisco Meixedo, de 21 anos, foi dispensado na terça-feira do estágio da equipa das quinas, que vai disputar embates particulares diante da República Checa, na sexta-feira, e do Japão, no dia 22, ambos em Portimão, de preparação para o Europeu da categoria.O guarda-redes constava na lista original de 23 convocados do selecionador Rui Jorge e preparava-se para a estreia no escalão, mas sofreu uma entorse no joelho esquerdo, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, e foi substituído por Gonçalo Tabuaço.Internacional sub-19 português, Francisco Meixedo foi totalista em nove partidas do FC Porto B na II Liga em 2022/23 e costuma ser chamado por Sérgio Conceição aos treinos do conjunto sénior, tendo renovado contrato com os ‘dragões’ até 2027 no início do mês.