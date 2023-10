Gabriel Veron reintegra boletim clínico do FC Porto com rotura na coxa esquerda

Numa nota publicada através do seu sítio oficial na Internet, os `dragões` deram conta do problema físico sentido pelo avançado brasileiro no final da primeira parte da receção do conjunto comandado por António Folha ao Torreense (2-2), da sétima jornada da II Liga.

Gabriel Veron tinha voltado à competição nesse mesmo encontro, na sequência de uma recuperação de uma lesão no adutor direito superior a dois meses, e deveria alinhar pela seleção de sub-23 do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, mas já saiu da convocatória e passou a ladear os defesas Pepe, Marcano e Zaidu no boletim clínico do FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição começou hoje a preparar a visita ao Vilar de Perdizes, da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, num encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal aprazado para 20 de outubro, em Chaves.

Depois de ter folgado no dia seguinte ao triunfo em casa sobre o Portimonense (1-0), da oitava jornada da I Liga, o plantel retomou os trabalhos com uma sessão vespertina no Olival, onde não estiveram presentes Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Stephen Eustáquio (Canadá), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Taremi (Irão), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista o início da defesa do troféu na Taça de Portugal, prova que conquistou nas duas épocas anteriores, para um total de 19 êxitos.